USPS Raises Rates For 2025 Holiday Season: See What's Increasing

The higher USPS rates officially began on Sunday, Oct. 5. The increases apply to Priority Mail, Priority Mail Express, USPS Ground Advantage, and Parcel Select.
Increases range from under $1 for lighter packages to as much as $16 for heavier shipments traveling long distances. Flat Rate boxes and envelopes will also see hikes, including a $1.45 jump for Large Flat Rate Boxes and a $2 bump for Priority Mail Express Flat Rate Envelopes.
The price hikes will stay in place through Sunday, Jan. 18, 2026, pending review by the Postal Regulatory Commission.
"This temporary price adjustment is to help cover extra handling costs to ensure a successful peak season," the USPS said.
Here's a full list of the 2025 holiday rate increases:
Retail
Priority Mail and USPS Ground Advantage: Zone 1-4
- $0.40 increase for Zones 1-4, 0-3 lbs.
- $0.60 increase for Zones 1-4, 4-10 lbs.
- $0.95 increase for Zones 1-4, 11-25 lbs.
- $3.00 increase for Zones 1-4, 26-70 lbs. and oversized packages
Priority Mail Zone 5-9
- $0.90 increase for Zones 5-9, 0-3 lbs.
- $1.45 increase for Zones 5-9, 4-10 lbs.
- $3.25 increase for Zones 5-9, 11-25 lbs.
- $7.00 increase for Zones 5-9, 26-70 lbs.
Priority Mail Flat Rate
- $1.45 for Large Flat Rate Boxes
- $0.90 for all other Flat Rate Products
USPS Ground Advantage Zone 5-9
- $0.50 increase for Zones 5-9, 0-3 lbs.
- $1.00 increase for Zones 5-9, 4-10 lbs.
- $2.00 increase for Zones 5-9, 11-25 lbs.
- $5.75 increase for Zones 5-9, 26-70 lbs and oversized packages
Priority Mail Express
- $1.10 increase for Zones 1-4, 0-3 lbs.
- $2.00 increase for Zones 5-9, 0-3 lbs.
- $2.00 increase for Zones 1-4, 4-10 lbs.
- $4.85 increase for Zones 5-9, 4-10 lbs.
- $3.90 increase for Zones 1-4, 11-25 lbs.
- $9.00 increase for Zones 5-9, 11-25 lbs.
- $9.75 increase for Zones 1-4, 26-70 lbs.
- $16.00 increase for Zones 5-9, 26-70 lbs.
Priority Mail Express Flat Rate
- $2.00 increase for Flat Rate envelopes
Commercial
Priority Mail and USPS Ground Advantage: Zone 1-4, and Parcel Select (all entries)
- $0.30 increase for Zones 1-4, 0-3 lbs.
- $0.45 increase for Zones 1-4, 4-10 lbs.
- $0.75 increase for Zones 1-4, 11-25 lbs.
- $3.00 increase for Zones 1-4, 26-70 lbs.
Priority Mail Zone 5-9
- $0.70 increase for Zones 5-9, 0-3 lbs and Cubic Tiers 1-3.
- $1.25 increase for Zones 5-9, 4-10 lbs and Cubic Tiers 4-5.
- $2.75 increase for Zones 5-9, 11-25 lbs.
- $6.50 increase for Zones 5-9, 26-70 lbs.
Priority Mail Flat Rate
- $1.25 for Large Flat Rate Boxes
- $0.70 for all other Flat Rate Products
USPS Ground Advantage Zone 5-9
- $0.35 increase for Zones 5-9, 0-3 lbs and Cubic Tiers 1-3.
- $0.75 increase for Zones 5-9, 4-10 lbs and Cubic Tiers 4-9.
- $1.25 increase for Zones 5-9, 11-25 lbs and Cubic Tier 10.
- $5.50 increase for Zones 5-9, 26-70 lbs and Oversized.
Priority Mail Express
- $1.00 increase for Zones 1-4, 0-3 lbs.
- $1.75 increase for Zones 5-9, 0-3 lbs.
- $1.50 increase for Zones 1-4, 4-10 lbs.
- $3.95 increase for Zones 5-9, 4-10 lbs.
- $3.50 increase for Zones 1-4, 11-25 lbs.
- $7.50 increase for Zones 5-9, 11-25 lbs.
- $8.95 increase for Zones 1-4, 26-70 lbs.
- $13.00 increase for Zones 5-9, 26-70 lbs.
Priority Mail Express Flat Rate
- $1.75 for Flat Rate Envelopes
A full breakdown of the rate tables is posted on the Postal Explorer's website.
