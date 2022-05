Celebrate Cinco de Mayo At These Baltimore Region Locations

Need last-minute Cinco de Mayo plans?

Here are some of the top-rated Mexican restaurants in the Baltimore region.

The spots you see on this list were some of the highest-rated on user-review sites.

Baltimore County

Tacos Tolteca - 901 North Point Blvd, Baltimore, MD 21224

El Salto - 5513 Ritchie Hwy, Baltimore, MD 21225

La Cabaña Restaurant - 101 North Point Rd, Baltimore, MD 21224

Anne Arundel County

Mi Lindo Cancun Grill - 2134 Forest Dr, Annapolis, MD 21401

Mi Casita Restaurant - 1334 Defense Hwy I, Gambrills, MD 21054

Sin Fronteras - 2129 Forest Dr, Annapolis, MD 21401

Prince George's County

Tacos 5 DE Mayo Restaurant - 7201 Annapolis Rd, Landover Hills, MD 20784

Taqueria La Placita - 5020 Edmonston Rd, Hyattsville, MD 20781

Taco Rico - 4811 Edmonston Rd, Hyattsville, MD 20781

Howard County

Taqueria La Patrona - 6300 Stevens Forest Rd, Columbia, MD 21046

Cinco de Mayo - 8874 McGaw Rd e, Columbia, MD 21045

Ernesto’s Fine Mexican Food - 10040 Baltimore National Pike E100, Ellicott City, MD 21042

Montgomery County

Gringos & Mariachis - 4928 Cordell Ave, Bethesda, MD 20814

Ixtapalapa Taqueria - 411 N Frederick Ave, Gaithersburg, MD 20877

El Mariachi - 765 Rockville Pike, Rockville, MD 20852

