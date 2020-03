COVID-19: Town-By-Town Look At COVID-19 Cases In Connecticut

The following are the number of novel coronavirus (COVID-19) cases for towns in Connecticut released late Wednesday afternoon, March 25.

Statewide, 875 positive cases have been reported with 19 fatalities.

Ansonia: 2

Avon: 4

Beacon Falls: 1

Berlin: 3

Bethel: 10

Bethlehem: 3

Bloomfield: 1

Bolton: 2

Branford: 6

Bridgeport: 27

Bridgewater: 1

Bristol: 2

Brookfield: 23

Burlington: 1

Clinton: 2

Columbia: 1

Coventry: 3

Cromwell: 1

Danbury: 63

Darien: 14

Deep River: 1

Derby: 1

East Hampton: 2

East Hartford: 4

East Haven: 5

East Lyme: 1

Easton: 2

Enfield: 1

Fairfield: 13

Farmington: 8

Glastonbury: 7

Greenwich: 54

Groton: 1

Guilford: 2

Haddam: 6

Hamden: 4

Hartford: 20

Harwinton: 4

Kent: 1

Killingworth: 1

Lisbon: 2

Litchfield: 2

Madison: 3

Manchester: 6

Mansfield: 1

Meriden: 7

Middlebury: 1

Middletown: 2

Milford: 8

Monroe: 3

Montville: 1

Morris: 1

Naugatuck: 3

New Britain: 6

New Canaan: 15

New Fairfield: 12

New Haven: 29

New Milford: 6

Newington: 9

Newtown: 12

Norwalk: 66

Norwich: 2

Old Lyme: 1

Old Saybrook: 3

Orange: 3

Oxford: 3

Palinville: 1

Plymouth: 1

Portland: 2

Prospect: 1

Redding: 6

Ridgefield: 42

Rocky Hill: 8

Salisbury: 3

Seymour: 5

Sharon: 1

Shelton: 6

Sherman: 2

Simsbury: 3

South Windsor: 3

Southbury: 5

Southington: 8

Stafford: 11

Stamford: 48

Stonington: 1

Stratford: 11

Suffield: 4

Thomaston: 2

Tolland: 5

Torrington: 4

Trumbull: 4

Vernon: 4

Wallingford: 2

Washington: 2

Waterbury: 17

Watertown: 1

West Hartford: 6

West Haven: 12

Weston: 10

Westport: 87

Wethersfield: 3

Wilton: 17

Windsor Locks: 6

Windsor: 2

Wolcott: 2

Woodbridge: 3

Woodbury: 1

Woodstock: 2

